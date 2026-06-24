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В правительстве РФ назвали ситуацию на топливном рынке России контролируемой

Ситуация на топливном рынке России остается непростой, но контролируемой.

Ситуация на топливном рынке России остается непростой, но контролируемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Для стабилизации внутреннего рынка власти приняли ряд мер. До 31 июля в стране действует запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей, а также на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

Кроме того, в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС должны подписать с ними соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Петербургская биржа также несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.

ФАС и Минэнерго России предлагают с 1 июля по 30 сентября снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15% до 10%. В антимонопольной службе считают, что такая мера позволит оптимизировать логистику.

Ранее мы рассказывали, что бензин в Красноярске подорожал почти на 14%.

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