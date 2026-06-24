В правительстве РФ назвали ситуацию на топливном рынке России контролируемой

Кроме того, в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС должны подписать с ними соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Петербургская биржа также несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.