В правительстве РФ назвали ситуацию на топливном рынке России контролируемой

Ситуация на топливном рынке России остается непростой, но контролируемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
Для стабилизации внутреннего рынка власти приняли ряд мер. До 31 июля в стране действует запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей, а также на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.
Кроме того, в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС должны подписать с ними соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Петербургская биржа также несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
ФАС и Минэнерго России предлагают с 1 июля по 30 сентября снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15% до 10%. В антимонопольной службе считают, что такая мера позволит оптимизировать логистику.
Ранее мы рассказывали, что бензин в Красноярске подорожал почти на 14%.