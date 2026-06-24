В заказнике Красноярского края маралы заметили квадрокоптер и устроили пробежку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории Бюзинского заказника инспекторы Дирекции по особо охраняемым природным территориям зафиксировали необычную реакцию маралов на съемку с воздуха.
Во время мониторинга с помощью квадрокоптера группа благородных оленей заметила технику в небе. После этого животные ненадолго насторожились и затем быстро ушли с места, устроив пробежку.
Как отмечают специалисты, подобные кадры — не редкость. Маралы часто попадают в объективы камер и фотоловушек, поскольку обитают на охраняемых территориях, где ведется регулярное наблюдение за фауной.
В дирекции поясняют, что дроны используются в первую очередь для охраны природных территорий и мониторинга ситуации. При этом инспекторы стараются не тревожить животных и минимизировать стресс при съемке.