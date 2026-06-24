Сбои связи на выборах не должны помешать голосованию, заявила Памфилова

«Возможные перебои в работе мобильной связи, передачи данных могут быть, и вы должны быть к этому готовы, и это не должно нам помешать провести традиционное голосование и голосование посредством ДЭГ на высоком уровне, на штатной основе без сбоев», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.