Сбои связи на выборах не должны помешать голосованию, заявила Памфилова

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сбои связи могут быть в дни выборов в сентябре, это не должно помешать провести традиционное голосование и ДЭГ без сбоев, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Возможные перебои в работе мобильной связи, передачи данных могут быть, и вы должны быть к этому готовы, и это не должно нам помешать провести традиционное голосование и голосование посредством ДЭГ на высоком уровне, на штатной основе без сбоев», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
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