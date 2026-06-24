Нижегородцы жалуются на проблемы с мобильным интернетом 24 июня

Жители Нижнего Новгорода столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета 24 июня. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
Нижегородцы заметили проблемы с сетью в утреннее время. Так, у пользователей не открываются мобильные приложения. Многим удается воспользоваться только сервисами из «белого списка».
В частности, некоторым жителям Нижнего Новгорода не удается зайти в приложения банков.
Напомним, 23 беспилотника уничтожили над Нижегородской областью 24 июня. Массированная атака дронов началась ночью. К сожалению, в результате налета погибли два человека, еще два получили травмы. Подробнее о том, что известно об атаке БПЛА на данный момент читайте по ссылке.