IT-зарплаты выпускников Волгограда: где платят 160 и 165 тысяч рублей

Два вуза Волгограда вошли в рейтинг российских университетов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере. Волгоградский государственный университет занял 15 место, а Волгоградский государственный технический университет — 16 место в списке, подготовленном SuperJob и Госкорпорацией «Роскосмос».
Выпускники ВолГУ, которые работают в IT-отрасли, получают в среднем 165 тысяч рублей в месяц. За год показатель вырос на 10 тысяч рублей. При этом 83% специалистов после окончания университета остаются работать в Волгограде. Средняя зарплата выпускников ВолгГТУ составляет 160 тысяч рублей в месяц, а доля тех, кто продолжает работать в городе, достигает 72%.
В исследовании учитывали доходы молодых специалистов, окончивших вузы в период с 2020 по 2025 годы. В рейтинг вошли 85 университетов из 39 городов России. Анализ проводили по резюме специалистов в направлениях разработки, тестирования, информационной безопасности, DevOps, аналитики, машинного обучения и Data-инженерии.
Ранее сообщалось о трижды стобалльнице в Волгоградской области.