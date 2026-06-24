IT-зарплаты выпускников Волгограда: где платят 160 и 165 тысяч рублей

Выпускники ВолГУ, которые работают в IT-отрасли, получают в среднем 165 тысяч рублей в месяц. За год показатель вырос на 10 тысяч рублей. При этом 83% специалистов после окончания университета остаются работать в Волгограде. Средняя зарплата выпускников ВолгГТУ составляет 160 тысяч рублей в месяц, а доля тех, кто продолжает работать в городе, достигает 72%.