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Семь свердловских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Свердловской области число двухсотбалльников выросло до семи.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области число двухсотбальников по промежуточным итогам ЕГЭ выросло до семи. Таких результатов добились выпускники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Певоуральска.

Ученица гимназии № 9 Екатеринбурга Мария Вахрушева получила 100 балов по физике и химии. Девушка планирует поступать на направление «Наноматериалы» или «Химическая технология». Выпускник школы № 7 Первоуральска Даниил Козлов получил максимальный результат по русскому языку и профильной математике.

— Ученик Нижнетагильской политехнической гимназии Алексей Кандыбин набрал 100 баллов по физике и профильной математике, а ученик гимназии № 47 Екатеринбурга Лев Шишмаков — по русскому языку и физике, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего в регионе максимальный балл по физике получили 49 человек.

Напомним, что первыми двухсотбальниками стали выпускник школы № 36 Нижнего Тагила Максим Шестовских, ученица школы № 19 Каменска-Уральского Марина Батурина и Агния Божкова из Уральской специальной музыкальной школы. Они набрали максимальные баллы по русскому языку и литературе.