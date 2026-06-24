Семь свердловских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Ученица гимназии № 9 Екатеринбурга Мария Вахрушева получила 100 балов по физике и химии. Девушка планирует поступать на направление «Наноматериалы» или «Химическая технология». Выпускник школы № 7 Первоуральска Даниил Козлов получил максимальный результат по русскому языку и профильной математике.