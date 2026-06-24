Горвласти объяснили, почему в Калининграде днем горят фонари

В Калининграде днем могут гореть фонари, если на сетях проводятся ремонтные работы. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
На горящие фонари в дневное время обратила внимание местная жительница. «Утром в 9 часов, когда светит яркое солнце, от ул. Транспортной до порта горят фонари. Это я замечаю не первый раз», — указала она.
В мэрии ответили, что на ул. Транспортной проводились ремонтные работы, из-за чего калининградцы могли наблюдать горящие фонари. Сейчас они находятся в рабочем состоянии. При этом на ул. Портовой фонари горели из-за неисправности, которую уже устранили.
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