Россияне рассказали, как относятся к новым технологиям в медицине

Однако доверие к новых технологиям пока значительно ниже, чем интерес к ним. Домашние медицинские приборы (59%), регулярные чекапы (52%) и приложения официальных клиник (42%) пока имеют наибольшую востребованность. Лишь 19% могут доверить ИИ-ассистентам свое здоровье.