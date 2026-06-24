Россияне рассказали, как относятся к новым технологиям в медицине

Почти половина россиян считает, что искусственный интеллект имеет большие перспективы в медицине. Социальная сеть Одноклассники и Наука Mail выяснили, каким технологиям пользователи доверяют свое здоровье.
По результатам опроса, 51% россиян регулярно следят за своим здоровьем, однако лишь 13% проходят профилактические осмотры. 1% респондентов признались, что совсем не уделяют внимания самочувствию. Участники опроса отметили, что важными элементами их здорового образа жизни являются правильное питание (70%), физическая активность (66%) и качественный сон (52%).
Россияне регулярно контролируют показатели здоровья. 68% опрошенных следят за весом, а 57% — за артериальным давлением. Около 41% респондентов отслеживают сон, 40% — пульс, а еще 35% — результаты анализов крови. Лишь 7% отказываются от таких проверок.
Онлайн-записью ко врачам и приложениями клиник пользуются 55% пользователей. Умные часы и фитнес-браслеты помогают 44% россиян. Многие применяют новые технологии для контроля физической активности (49%), записи ко врачу (46%) и отслеживания ключевых показателей организма (42%).
Около 48% участников опроса считают искусственный интеллект самым перспективным направлением в медицине. Также интерес вызывают новые препараты против возрастных заболеваний (44%) и генная терапия (36%). Более четверти опрошенных (26%) согласились бы использовать нейросети для получения рекомендаций по здоровью.
Однако доверие к новых технологиям пока значительно ниже, чем интерес к ним. Домашние медицинские приборы (59%), регулярные чекапы (52%) и приложения официальных клиник (42%) пока имеют наибольшую востребованность. Лишь 19% могут доверить ИИ-ассистентам свое здоровье.
Примерно 45% пользователей считают, что стоимость новых медицинских устройств и услуг слишком высокая. Еще 42% россиян привыкли к личному общению с врачом, а 34% сомневаются в точности данных искусственного интеллекта. На данный момент большинство людей рассматривают инновационные технологии как инструмент помощи врачу и профилактики.
Ранее на сайте pravda-nn.ru психиатр Кондюрина объяснила, как выстроить здоровые отношения с технологиями.