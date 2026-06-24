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Слухи о дефиците авиатоплива в Казахстане прокомментировали в СЦК

Казахстанцев напугали сообщения о нехватке топлива для самолетов. В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК прокомментировали слухи, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Центр по борьбе с дезинформацией СЦК рекомендует казахстанцам внимательно относиться к публикациям, содержащим заявления о возможном дефиците, перебоях, ограничениях или иных масштабных последствиях. Уточняется, что, как правило, они не соответствуют действительности.

«Как пояснили в Министерстве энергетики РК, отечественные потребители полностью обеспечиваются топливом собственного производства. При внутренней потребности порядка 680 тыс. тонн объём производства в текущем году составит от 750 до 825 тыс. тонн. Вопросы поставок импортного керосина касаются преимущественно заправки иностранных авиакомпаний, выполняющих транзитные рейсы через Казахстан, и не влияют на обеспечение внутренних авиаперевозок», — говорится в сообщении.

В СЦК добавили, что для обеспечения транзитных перевозчиков предпринимаются меры по диверсификации поставок. «Импортный ресурс закупается из России, Китая, Туркменистана и других альтернативных источников. Параллельно прорабатываются решения по упрощению импорта авиатоплива и снижения пошлин на его ввоз. По информации ведомства, аэропорты страны функционируют в штатном режиме, а рисков дефицита топлива для казахстанских авиакомпаний и пассажиров не имеется», — заключили в центре дезинформации.