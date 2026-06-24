Слухи о дефиците авиатоплива в Казахстане прокомментировали в СЦК

В СЦК добавили, что для обеспечения транзитных перевозчиков предпринимаются меры по диверсификации поставок. «Импортный ресурс закупается из России, Китая, Туркменистана и других альтернативных источников. Параллельно прорабатываются решения по упрощению импорта авиатоплива и снижения пошлин на его ввоз. По информации ведомства, аэропорты страны функционируют в штатном режиме, а рисков дефицита топлива для казахстанских авиакомпаний и пассажиров не имеется», — заключили в центре дезинформации.