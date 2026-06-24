Памятник Александру Невскому увезли из центра Волгограда

— Я бы хотел начать работы как можно раньше. Возможно, на комбинат в Жуковский мы уедем уже сегодня ночью, — говорит известный волгоградский скульптор. — Обычно реставрация занимает около 20 дней. Но, если приступим к ней сразу же, без отлагательств, может быть, закончим и раньше.