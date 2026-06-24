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Памятник Александру Невскому увезли из центра Волгограда

Тяжелая фигура небесного покровителя Волгограда Александра Невского отрывается от постамента и неспешно опускается.

Тяжелая фигура небесного покровителя Волгограда Александра Невского отрывается от постамента и неспешно опускается на землю. Демонтаж, к которому скульптор Сергей Щербаков готовился со всей основательностью, завершен! Уже в ближайшее время мастер отвезет свою работу на комбинат в Подмосковье и вновь возьмется за инструмент. Правда, сейчас — только для проведения омолаживающих процедур.

Стоя напротив семиметровой фигуры, Сергей Щербаков с волнением наблюдает за ходом работ. Несмотря на то, что скульптора с каркасом отлита из бронзы, любое неосторожное движение может обернуться разрушением.

— С флагом возникли небольшие нюансы, и, чтобы он не испортился в процессе демонтажа, рабочие даже обвязали фигуру дополнительными ремнями, — рассказывает Сергей Щербаков. — К счастью, все прошло спокойно. Когда фигура Александра Невского оказалась на земле, я успел поближе ее рассмотреть — она находится в отличном состоянии, но, конечно, нуждается в мойке.

Пока прохожие замедляют шаг и с удивлением рассматривают пустой постамент, памятник грузят в заранее подготовленный каркас и готовят к дальней дороге.

— Я бы хотел начать работы как можно раньше. Возможно, на комбинат в Жуковский мы уедем уже сегодня ночью, — говорит известный волгоградский скульптор. — Обычно реставрация занимает около 20 дней. Но, если приступим к ней сразу же, без отлагательств, может быть, закончим и раньше.

Сбросившая слой грязи и заметно посвежевшая, скульптура вернется в Волгоград уже на новое место. Предполагается, что фигуру князя установят ближе к храму, развернув ее лицом к площади Павших Борцов.

Фото Андрея Поручаева.