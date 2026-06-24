FT: очереди на проход через Ормуз ждут более 440 нефтетанкеров

По данным космической съемки, у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) скопилась 441 единица флота. Представители нескольких судоходных компаний подтвердили изданию: коммерческие суда ждут, пока пролив откроют для полноценного транзита.
Как рассказал FT американский чиновник, на недавних переговорах США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке поднимался вопрос об Ормузском проливе. Стороны пытались прояснить ряд противоречивых заявлений Тегерана и обсуждали создание механизмов, которые помогут избежать конфликтов и гарантировать полную открытость этого стратегического маршрута.
Ранее стало известно, что Оман запускает временный морской маршрут для судов, следующих через Ормузский пролив. Этот шаг власти страны согласовали с Международной морской организацией (ИМО).
Как передает Reuters со ссылкой на оманские власти, чтобы воспользоваться новым коридором, капитанам судов придется действовать строго по инструкции. Координация движения будет проходить через ИМО ООН. В основе маршрута лежат географические координаты, которые ранее объявили сама организация и правительство Омана.