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FT: очереди на проход через Ормуз ждут более 440 нефтетанкеров

Около 440 крупных нефтяных танкеров продолжают ожидать проход через морской коридор Ормузского пролива. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на спутниковые снимки Европейского космического агентства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным космической съемки, у портов Сохар (Оман) и Фуджейра (ОАЭ) скопилась 441 единица флота. Представители нескольких судоходных компаний подтвердили изданию: коммерческие суда ждут, пока пролив откроют для полноценного транзита.

Как рассказал FT американский чиновник, на недавних переговорах США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке поднимался вопрос об Ормузском проливе. Стороны пытались прояснить ряд противоречивых заявлений Тегерана и обсуждали создание механизмов, которые помогут избежать конфликтов и гарантировать полную открытость этого стратегического маршрута.

Ранее стало известно, что Оман запускает временный морской маршрут для судов, следующих через Ормузский пролив. Этот шаг власти страны согласовали с Международной морской организацией (ИМО).

Как передает Reuters со ссылкой на оманские власти, чтобы воспользоваться новым коридором, капитанам судов придется действовать строго по инструкции. Координация движения будет проходить через ИМО ООН. В основе маршрута лежат географические координаты, которые ранее объявили сама организация и правительство Омана.

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