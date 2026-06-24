«Атомный выпускной — 2026» в Челябинске. Подробная программа мероприятий

В ночь с 26 на 27 июня Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске на сутки превратится в эпицентр молодёжной энергии. Здесь пройдёт «Атомный выпускной-2026», который соберёт более восьми тысяч одиннадцатиклассников со всего Южного Урала. Праздник стартует в 23:00 и продлится до самого утра. Выпускники навсегда запомнят эту ночь — подробную программу мероприятий читайте в материале chel.aif.ru.