«Атомный выпускной — 2026» в Челябинске. Подробная программа мероприятий

В ночь с 26 на 27 июня Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске на сутки превратится в эпицентр молодёжной энергии. Здесь пройдёт «Атомный выпускной-2026», который соберёт более восьми тысяч одиннадцатиклассников со всего Южного Урала. Праздник стартует в 23:00 и продлится до самого утра. Выпускники навсегда запомнят эту ночь — подробную программу мероприятий читайте в материале chel.aif.ru.
Звёздный состав и музыкальные сцены.
Для гостей оборудуют три тематические сцены с разным настроением. Главными хедлайнерами вечера станут две яркие исполнительницы: звезда эпохи ТикТока Миа Бойка и легенда российской поп-музыки начала 2000-х Оксана Почепа, известная как Акула, а также на главной сцене «Реактор» выступит инди-группа Fonetica.
У входа в парк расположится площадка «Заря’д» — именно здесь зададут тон всему празднику, пройдут церемония открытия, зажигательные DJ-сеты и традиционная встреча рассвета.
Сцена «АЭС», которую также называют «Атом», станет территорией кавер-фестиваля с неожиданными аранжировками любимых хитов в исполнении уральских групп «Литература», «Знакомые» и «Макинтош».
Интерактивные площадки и творческие мастер-классы.
Помимо концертов, в парке будут работать тринадцать интерактивных площадок от партнёров мероприятия. Любители интеллектуальных игр оценят караоке-квиз, где можно посоревноваться в знании текстов песен, и шуточный «ЕГЭ по аниме» для самых преданных фанатов аниме.
Отдельного внимания заслуживает площадка «Книжный реактор» от библиотеки имени Пушкина, которая будет работать с восьми вечера до четырёх утра. Здесь ребята смогут создать открытки и книжные закладки в технике скрапбукинга, попробовать себя в рисовании авторских комиксов, изготовить талисманы-подвески или расписать стильные шоперы.
Для поклонников настольных игр проведут авторскую «Мафию» по мотивам Достоевского и квизы по любимым мультфильмам. Также на площадках пройдут разнообразные мастер-классы по созданию сувениров и других памятных вещей своими руками.
Образовательная программа, аттракционы и зона отдыха.
Будущие абитуриенты оценят возможность в неформальной обстановке пообщаться со студентами и преподавателями челябинских вузов, узнать об образовательных программах и получить ответы на волнующие вопросы о поступлении.
Для тех, кто хочет оставить след в истории, будет работать капсула времени — каждый сможет записать послание самому себе в будущее.
В перерывах между активностями можно будет покататься на аттракционах, которые всю ночь будут работать абсолютно бесплатно, а для подкрепления сил в парке развернут фудкорт с точками питания и напитками.
Кроме того, запланированы дискотека под открытым небом, конкурсы с розыгрышами призов и спортивные активности, так что скучать не придётся ни минуты.
Организационные детали и меры безопасности.
Организаторы напоминают, что вход на «Атомный выпускной» строго по пригласительным билетам и только для учеников одиннадцатых классов.
В связи с проведением праздника в районе парка Гагарина будет временно ограничено движение транспорта.
Перекрытия вводятся с шести утра двадцать шестого июня до шести утра двадцать седьмого июня по улицам Коммуны и Энтузиастов, а также по Первому и Второму Институтским переулкам. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
«Атомный выпускной» проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера при поддержке правительства региона, министерств культуры и образования, а также АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий».
Этот праздник уже четвёртый год подряд становится незабываемым финалом школьной жизни и символическим стартом нового этапа для тысяч южноуральских выпускников.