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«Атомный выпускной — 2026» в Челябинске. Подробная программа мероприятий

В ночь с 26 на 27 июня в парке Гагарина соберутся более восьми тысяч одиннадцатиклассников.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В ночь с 26 на 27 июня Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске на сутки превратится в эпицентр молодёжной энергии. Здесь пройдёт «Атомный выпускной-2026», который соберёт более восьми тысяч одиннадцатиклассников со всего Южного Урала. Праздник стартует в 23:00 и продлится до самого утра. Выпускники навсегда запомнят эту ночь — подробную программу мероприятий читайте в материале chel.aif.ru.

Звёздный состав и музыкальные сцены.

Для гостей оборудуют три тематические сцены с разным настроением. Главными хедлайнерами вечера станут две яркие исполнительницы: звезда эпохи ТикТока Миа Бойка и легенда российской поп-музыки начала 2000-х Оксана Почепа, известная как Акула, а также на главной сцене «Реактор» выступит инди-группа Fonetica.

У входа в парк расположится площадка «Заря’д» — именно здесь зададут тон всему празднику, пройдут церемония открытия, зажигательные DJ-сеты и традиционная встреча рассвета.

Сцена «АЭС», которую также называют «Атом», станет территорией кавер-фестиваля с неожиданными аранжировками любимых хитов в исполнении уральских групп «Литература», «Знакомые» и «Макинтош».

Интерактивные площадки и творческие мастер-классы.

Помимо концертов, в парке будут работать тринадцать интерактивных площадок от партнёров мероприятия. Любители интеллектуальных игр оценят караоке-квиз, где можно посоревноваться в знании текстов песен, и шуточный «ЕГЭ по аниме» для самых преданных фанатов аниме.

Отдельного внимания заслуживает площадка «Книжный реактор» от библиотеки имени Пушкина, которая будет работать с восьми вечера до четырёх утра. Здесь ребята смогут создать открытки и книжные закладки в технике скрапбукинга, попробовать себя в рисовании авторских комиксов, изготовить талисманы-подвески или расписать стильные шоперы.

Для поклонников настольных игр проведут авторскую «Мафию» по мотивам Достоевского и квизы по любимым мультфильмам. Также на площадках пройдут разнообразные мастер-классы по созданию сувениров и других памятных вещей своими руками.

Образовательная программа, аттракционы и зона отдыха.

Будущие абитуриенты оценят возможность в неформальной обстановке пообщаться со студентами и преподавателями челябинских вузов, узнать об образовательных программах и получить ответы на волнующие вопросы о поступлении.

Для тех, кто хочет оставить след в истории, будет работать капсула времени — каждый сможет записать послание самому себе в будущее.

В перерывах между активностями можно будет покататься на аттракционах, которые всю ночь будут работать абсолютно бесплатно, а для подкрепления сил в парке развернут фудкорт с точками питания и напитками.

Кроме того, запланированы дискотека под открытым небом, конкурсы с розыгрышами призов и спортивные активности, так что скучать не придётся ни минуты.

Организационные детали и меры безопасности.

Организаторы напоминают, что вход на «Атомный выпускной» строго по пригласительным билетам и только для учеников одиннадцатых классов.

В связи с проведением праздника в районе парка Гагарина будет временно ограничено движение транспорта.

Перекрытия вводятся с шести утра двадцать шестого июня до шести утра двадцать седьмого июня по улицам Коммуны и Энтузиастов, а также по Первому и Второму Институтским переулкам. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Атомный выпускной» проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера при поддержке правительства региона, министерств культуры и образования, а также АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий».

Этот праздник уже четвёртый год подряд становится незабываемым финалом школьной жизни и символическим стартом нового этапа для тысяч южноуральских выпускников.