Драгунский за, Гришковец против: калининградский филолог — о введении единого стандарта для писателей

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу профессиональный стандарт для писателей. Мнения о нём разделились: одни считают нововведение полезным, другие — излишним. Своим мнением с «Клопс» поделилась доктор филологических наук, профессор БФУ им. И. Канта Юлия Говорухина.
Суть вопроса.
По замыслу авторов проекта, стандарт позволит сделать профессию писателя более понятной — с чёткими требованиями к квалификации, образованию и навыкам.
К числу необходимых умений относятся:
владение стилистическим и лексическим богатством русского языка, умение работать в разных жанрах, знание истории и культуры России, понимание современных литературных тенденций.
Отдельное внимание авторы документа уделили использованию технических средств, а также взаимодействию с актёрами, чтецами, режиссёрами, композиторами и продюсерами.
Эти критерии будут касаться официально трудоустроенных писателей — например, сотрудников госучреждений и фондов. Введение стандарта позволит им подтверждать трудовой стаж, получать пенсионные начисления, оформлять отпуска и больничные. При этом авторы, чьи книги выходят в частных издательствах, смогут работать независимо от того, соответствуют они этому стандарту или нет.
Проект стандарта разработала Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ознакомиться с ним можно на официальном портале правовой информации.
Этот документ вызвал широкий общественный резонанс: например, Денис Драгунский и Павел Басинский идею одобрили, а Сергей Лукьяненко и Евгений Гришковец — раскритиковали.
Мнение филолога.
Юлия Говорухина считает, что главная причина общественного возмущения — не сам документ, а его название.
«Само слово “стандарт” плохо согласуется с идеей свободы творчества. Кроме этого, что-то в нас сопротивляется назвать писателя профессией. Потому что писатель — это же про смыслы, вдохновение, это от Бога, — заметила она. — Но если мы говорим о профессии, если допускаем, что писательству можно научить, что это труд… То почему бы не предположить наличие ряда умений».
Говорухина добавила, что среди выпускников Литературного институт имени А. М. Горького было много выдающихся писателей. Это Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Александр Вампилов, Юрий Трифонов, Бэлла Ахмадулина, Виктор Астафьев и другие.
«Если вы заглянете в этот документ, то ничего крамольного в нём не увидите. Профстандарт — это не ограничивающие рамки, а описание самых разных форм труда писателя, литературного критика, — объяснила филолог. — Нужен он, в первую очередь, не для художников, а для вузов, которые при разработке образовательных программ ориентируются в том числе на профстандарт».
Такое уже было?
Противники нововведения замечают, что «нормы» для писателей существовали ещё в СССР. И уже тогда подвергались критике. Однако, отмечает Говорухина, в те времена ситуация была немного иной: в советском тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий литераторы не упоминались. Их права, обязанности и статус определял Устав Союза писателей СССР.
«Как следствие, например, суд над Иосифом Бродским, на котором прозвучала известная реплика: “А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?” Так вот, если профстандарт будет использоваться как фильтр “допущенных” к литературе, то последствия будут катастрофичными, — утверждает филолог. — Сейчас такой опасности нет, тем более что в целом требования профстандартов носят рекомендательный характер».
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