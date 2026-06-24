Драгунский за, Гришковец против: калининградский филолог — о введении единого стандарта для писателей

«Само слово “стандарт” плохо согласуется с идеей свободы творчества. Кроме этого, что-то в нас сопротивляется назвать писателя профессией. Потому что писатель — это же про смыслы, вдохновение, это от Бога, — заметила она. — Но если мы говорим о профессии, если допускаем, что писательству можно научить, что это труд… То почему бы не предположить наличие ряда умений».