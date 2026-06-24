В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июня отменили 1 и задержали 23 рейса

Также есть задержки с приемом самолетов из Минвод (5:10 — 10:40), Уфы (5:10 — 10:40), Еревана (23:30 — 11:15), Казани (23:30 — 11:15), Москвы (9:15 — 11:15), Санкт-Петербурга (12:15 — 13:20), Сочи (14:50 23 июня — 13:05 24-го, 15:20 — 21:45, 14:50 — 0:30), Нового Уренгоя (10:40 — 16:35), Нижневартовска (12:45 — 17:20), Нижнего Новгорода (15:15 — 20:15).