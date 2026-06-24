Косметолог-самоучка ответит в суде за осложнения у клиентки в Хакасии

Следственный комитет завершил расследование в отношении 40-летней жительницы Абакана. Женщина обвиняется в незаконной медицинской деятельности — она оказывала инъекционные косметологические услуги без соответствующего образования и лицензии. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемая арендовала кабинет в городском салоне красоты и проводила процедуры, выдавая себя за специалиста. Одна из клиенток — 52-летняя женщина — после коррекции лица столкнулась с серьёзными осложнениями, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.
Следователи собрали достаточную доказательную базу. В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 235 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего передадут в суд.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины.