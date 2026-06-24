Косметолог-самоучка ответит в суде за осложнения у клиентки в Хакасии

По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемая арендовала кабинет в городском салоне красоты и проводила процедуры, выдавая себя за специалиста. Одна из клиенток — 52-летняя женщина — после коррекции лица столкнулась с серьёзными осложнениями, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.