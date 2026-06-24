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На Кубани в Горячем Ключе школьники посетили ветуправление

Они узнали о работе ветеринара и получении профильного образования.

Источник: Национальные проекты России

Школьники города Горячий Ключ Краснодарского края посетили профориентационную экскурсию в местное ветуправление. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Экскурсию провели начальник ветуправления города Константин Кулешов и специалист ветслужбы. Ребята узнали об истории ветеринарии Кубани, структуре службы и побывали в приемном отделении, где увидели работу сотрудников.

Также детям рассказали о профессии ветврача, особенностях работы с животными и возможностях получения профильного образования. В пресс-службе департамента ветеринарии Краснодарского края отметили, что такие встречи помогают школьникам ближе познакомиться с профессией и определиться с выбором будущего пути.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.