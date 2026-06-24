Состав пермской «Пармы» пополнил форвард из США Айзейя Уэйли

По информации пресс-службы «Пармы», в 2022 году Айзейя Уэйли попал на драфт НБА. Выступал в фарм-клубе «Хорнетс». Составе «Астрос де Халиско» выиграл чемпионат Мексики. В Германии защищал цвета «Гейдельберга», где по блокшотам и подборам в топ-3 Бундеслиги.