В Пермском крае появится новое образовательно-туристическое пространство

«Для изучения истории родного края мы установим памятный знак — верстовой столб “На Бабиновском тракте” и десять экспозиционных стендов с текстовыми и фотоматериалами. Информация на них познакомит с коренными народами, населявшими Яйву, легендами, фактами о строительстве и использовании Бабиновского тракта», — поясняют авторы.