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В Пермском крае появится новое образовательно-туристическое пространство

В посёлке Яйва Александровского округа создадут место исторической памяти.

Инновационное историческое пространство построят в Александровском округе, говорится на сайте правительства Пермского края.

Проект «Яйва: любовь сквозь века» направлен на сохранение исторической памяти региона. Авторы надеются повысить интерес детей и подростков к культуре прошлого Прикамья. К тому же, пространство повысит туристический поток в Яйву.

В местном парке «Берёзовая роща» обустроят культурно-познавательные зоны. Ранее здесь построили пространства для отдыха, пешеходные дорожки и скульптуры с фольклорными героями округа.

«Для изучения истории родного края мы установим памятный знак — верстовой столб “На Бабиновском тракте” и десять экспозиционных стендов с текстовыми и фотоматериалами. Информация на них познакомит с коренными народами, населявшими Яйву, легендами, фактами о строительстве и использовании Бабиновского тракта», — поясняют авторы.

Ранее perm.aif.ru писал, как Всеволожские строили храм на Каме. Пообнее про храм в посёлке Пожва — в материале.