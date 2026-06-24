Экотехнопарк за 4 млрд рублей хотят запустить в Тамбовской области в 2028 году

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте этого года не состоялся конкурс на строительство экотехнопарка с начальной ценой контракта свыше 4,1 млрд руб. На торги не поступило ни одной заявки. Губернатор Евгений Первышов назвал в своем Telegram-канале итоги закупки «техническим моментом, который не повлияет на ход реализации проекта». Он также уточнил, что после провала торгов было принято решение применить механизм определения единственного поставщика по итогам запроса предложений и согласования с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и ПАО «Сбербанк».