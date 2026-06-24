Дело бывшего воронежского министра Геннадия Швыркова дошло до суда

Господина Швыркова задержали и заключили под стражу по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в июле прошлого года. По версии следствия, экс-чиновник путем обмана похитил не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Господ Великородных и Бендина задержали позже по обвинению в участии в мошенничестве и незаконном использовании компьютерной информации (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы).