«Бегемотьи ангелы, подключайтесь»: директор зоопарка рассказала о состоянии заболевшей Мили

«Ушла в бассейн, где начала переворачиваться с боку на бок, поджимая то одну, то другую задние конечности, похоже, что пытается механически себе стимулировать перистальтику кишечника (так же делала Преголя, когда у неё был метеоризм и кишечная колика). Небольшой кал есть. На мой взгляд, нет значительного прогресса. Но и значительного ухудшения я не наблюдаю», — привела Соколова заключение врачей.