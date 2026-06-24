«Бегемотьи ангелы, подключайтесь»: директор зоопарка рассказала о состоянии заболевшей Мили

Состояние 25-летней самки бегемота Мили, которая проходит лечение в Калининградском зоопарке, остается тяжелым. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своем телеграм-канале.
По данным ветеринарных врачей, в течение дня Миля не ела, получила инъекционные и пероральные препараты, а также часть вазелинового масла. После этого животное отказалось от дальнейшего взаимодействия со специалистами.
«Ушла в бассейн, где начала переворачиваться с боку на бок, поджимая то одну, то другую задние конечности, похоже, что пытается механически себе стимулировать перистальтику кишечника (так же делала Преголя, когда у неё был метеоризм и кишечная колика). Небольшой кал есть. На мой взгляд, нет значительного прогресса. Но и значительного ухудшения я не наблюдаю», — привела Соколова заключение врачей.
По словам директора зоопарка, основной рабочей версией остается попадание в организм животного инородного тела.
«Пытаемся ей помочь его продвинуть на выход. Операция и обследование невозможны в силу специфики животного (уже консультировались с коллегами из других зоопарков, имеющих значительный опыт). Остаётся только надеяться. Не знаю на что. Бегемотьи ангелы, если вы есть, подключайтесь!» — написала Соколова.
Пресс-служба зоопарка также уточнила, что окончательный диагноз пока не поставлен, однако по клиническим признакам версия с инородным телом остается наиболее вероятной.
Напомним, о проблемах со здоровьем у Мили в Калининградском зоопарке сообщили 20 июня. Тогда специалисты рассказали, что у бегемота отсутствует аппетит и наблюдаются боли в животе. В учреждении отмечали, что лечение крупных животных связано со значительными трудностями, а диагноз на тот момент оставался под вопросом.