В Воронеже у девочки обнаружили зуб в верхнечелюстной пазухе

— Сохранение этого зуба могло привести к развитию воспалительных процессов в пазухе, нарушало ее дренаж и циркуляцию воздуха. Заведующий ЛОР-отделением Антон Мащенко под эндоскопическим контролем удалил инородное тело. Послеоперационный период протекал хорошо. Пациентку выписали на пятый день после операции, — сообщили в ВОДКБ № 1.