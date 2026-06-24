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В Воронеже у девочки обнаружили зуб в верхнечелюстной пазухе

Воронежские врачи удалили ребенку аномально выросший зуб.

Источник: Комсомольская правда

С интересным случаем аномалии столкнулись врачи Воронежской областной детской больницы № 1. Специалисты обнаружили у 14-летней девочки зачаток зуба в… правой верхнечелюстной пазухе! Инородное тело отразилось на КТ придаточных пазух. Оказалось, на нижней стенке — зачаток зуба, аномально росший в другую сторону.

Видимо, это стало следствием полученной ребенком травмы. Врачи признались, что с подобным случаем они столкнулись впервые.

— Сохранение этого зуба могло привести к развитию воспалительных процессов в пазухе, нарушало ее дренаж и циркуляцию воздуха. Заведующий ЛОР-отделением Антон Мащенко под эндоскопическим контролем удалил инородное тело. Послеоперационный период протекал хорошо. Пациентку выписали на пятый день после операции, — сообщили в ВОДКБ № 1.

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