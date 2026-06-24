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Жительница Советска получила 5 лет за кражу 3,5 млн у сына-участника СВО

В Калининградской области суд в Советске вынес приговор местной жительнице, которая обокрала собственного сына — участника специальной военной операции. Женщина похитила с его банковской карты более 3,5 млн рублей и потратила деньги на личные нужды. Кроме того, она занималась незаконным сбытом наркотиков. Уголовное дело расследовала прокуратура…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области суд в Советске вынес приговор местной жительнице, которая обокрала собственного сына — участника специальной военной операции. Женщина похитила с его банковской карты более 3,5 млн рублей и потратила деньги на личные нужды. Кроме того, она занималась незаконным сбытом наркотиков.

Уголовное дело расследовала прокуратура Советска. Суд установил, что в 2024 году подсудимая, имея доступ к карте сына, перевела крупную сумму на свои счета и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Также она была замешана в незаконном обороте наркотиков.

Государственное обвинение требовало строгого наказания. Суд с учётом позиции прокурора назначил женщине 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.