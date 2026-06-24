Жительница Советска получила 5 лет за кражу 3,5 млн у сына-участника СВО

Уголовное дело расследовала прокуратура Советска. Суд установил, что в 2024 году подсудимая, имея доступ к карте сына, перевела крупную сумму на свои счета и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Также она была замешана в незаконном обороте наркотиков.