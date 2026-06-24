45 нижегородцев удостоены почетного звания «Заслуженный работник»

24 июня на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты единогласно поддержали присвоение почетного звания 45 представителям девяти социально значимых профессий. Решение принято за особые заслуги в профессиональной деятельности и весомый вклад в развитие и процветание областного центра, сообщает пресс-служба Гордумы.
Заседание провел председатель Думы Евгений Чинцов. В числе награжденных — специалисты, чей труд направлен на благо жителей Нижнего Новгорода.
Согласно положению, претендовать на звание могут работники, имеющие стаж в соответствующей организации не менее 10 лет и подтвержденные достижения в своей сфере. Кроме того, почетное звание присваивается за подвиги, совершенные на территории городского округа, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.
Ежегодно звание могут получить не более пяти человек в каждой из девяти номинаций. Решение о присвоении принимается депутатами и вступает в силу с момента официального опубликования.