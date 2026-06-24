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45 нижегородцев удостоены почетного звания «Заслуженный работник»

В числе награжденных — специалисты, чей труд направлен на благо жителей Нижнего Новгорода.

Источник: Комсомольская правда

24 июня на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты единогласно поддержали присвоение почетного звания 45 представителям девяти социально значимых профессий. Решение принято за особые заслуги в профессиональной деятельности и весомый вклад в развитие и процветание областного центра, сообщает пресс-служба Гордумы.

Заседание провел председатель Думы Евгений Чинцов. В числе награжденных — специалисты, чей труд направлен на благо жителей Нижнего Новгорода.

Согласно положению, претендовать на звание могут работники, имеющие стаж в соответствующей организации не менее 10 лет и подтвержденные достижения в своей сфере. Кроме того, почетное звание присваивается за подвиги, совершенные на территории городского округа, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.

Ежегодно звание могут получить не более пяти человек в каждой из девяти номинаций. Решение о присвоении принимается депутатами и вступает в силу с момента официального опубликования.