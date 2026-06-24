45 нижегородцев удостоены почетного звания «Заслуженный работник»

Согласно положению, претендовать на звание могут работники, имеющие стаж в соответствующей организации не менее 10 лет и подтвержденные достижения в своей сфере. Кроме того, почетное звание присваивается за подвиги, совершенные на территории городского округа, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.