В НГХМ представили каталог к ретроспективе Владимира Шинкарева — «Вечное возвращение»

20 июня в НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3) состоялась презентация каталога к ретроспективной и первой посмертной выставке Владимира Шинкарева «Вечное возвращение», сообщили организаторы. В мероприятии приняли участие генеральный директор музея Роман Жукарин, основатель галереи pop/off/art и издательства «Попов Арт» Сергей Попов и искусствовед галереи Даниил Параничев.
В ходе дискуссии спикеры обсудили, как через каталог представить автора такого масштаба широкой публике и почему печатное издание важно для репрезентации художника за пределами привычной среды. Участники затронули значение Шинкарева в контексте современного искусства, его влияние на питерскую и российскую художественную среду и методологию работы над изданием. Сергей Попов рассказал о почти двадцатилетнем сотрудничестве с художником, зарубежных проектах и стремлении фиксировать экспозиции в печатной форме; Даниил Параничев поделился профессиональными находками при передаче цвета и фактуры живописи в печати и отметил роль каталога как самостоятельного художественного текста.
Роман Жукарин назвал каталог одновременно итогом и началом нового витка «вечного возвращения», подчеркнув, что издание помогает зрителю увидеть масштаб личности художника за пределами выставочного времени. По словам Сергея Попова, каталог выполнен в духе работ Шинкарева — без компромиссов — и служит продолжением их творческого диалога.
Каталог уже доступен для приобретения в музейном магазине НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3).
Краткая справка: выставка «Вечное возвращение» объединяет более 100 работ художника из собрания семьи, галереи pop/off/art и около 10 частных коллекций; экспозиция охватывает серии с 1980‑х годов до наших дней и будет открыта до 12 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в НГХМ открылась выставка «АЛФАВИТ — культурный код России» от студии «Акварелька».