В НГХМ представили каталог к ретроспективе Владимира Шинкарева — «Вечное возвращение»

В ходе дискуссии спикеры обсудили, как через каталог представить автора такого масштаба широкой публике и почему печатное издание важно для репрезентации художника за пределами привычной среды. Участники затронули значение Шинкарева в контексте современного искусства, его влияние на питерскую и российскую художественную среду и методологию работы над изданием. Сергей Попов рассказал о почти двадцатилетнем сотрудничестве с художником, зарубежных проектах и стремлении фиксировать экспозиции в печатной форме; Даниил Параничев поделился профессиональными находками при передаче цвета и фактуры живописи в печати и отметил роль каталога как самостоятельного художественного текста.