Красноярцам расскажут, как подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика»

3 июля, в среду, с 10:00 до 11:00 в Многофункциональном центре по адресу: улица Железнодорожников, 15 будет работать мобильный офис налоговой службу. Представители Межрайонной ИФНС № 1 по Красноярскому краю помогут горожанам разобраться с вопросами урегулирования налоговой задолженности. Кроме того, специалисты расскажут о возможностях «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», способах его подключения и преимуществах использования интерактивных сервисов Федеральной налоговой службы России. Читайте также: Жители Красноярского края могут вернуть уплаченную в судах пошлину.