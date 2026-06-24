Звуки взрывов напугали жителей Кстовского района утром 24 июня

Звуки, похожие на взрывы, перепугали жителей Кстовского района Нижнего Новгорода утром 24 июня. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
По словам местных жителей, над Кстовом прогремели не меньше трех мощных взрывов. Их слышали в различных районах города. Кроме того, кстовчане услышали звуки, которые напоминали жужжание.
Напомним, ночью и утром 24 июня в Нижегородской области произошла массированная атака БПЛА. В результате был поврежден промышленный объект, несколько автомобилей и домов. К сожалению, на территории «большого» Нижнего Новгорода погибли два человека. Еще двоих мужчин доставили в больницу с травмами.
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