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Звуки взрывов напугали жителей Кстовского района утром 24 июня

Звуки, похожие на взрывы, перепугали жителей Кстовского района Нижнего Новгорода утром 24 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Звуки, похожие на взрывы, перепугали жителей Кстовского района Нижнего Новгорода утром 24 июня. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам местных жителей, над Кстовом прогремели не меньше трех мощных взрывов. Их слышали в различных районах города. Кроме того, кстовчане услышали звуки, которые напоминали жужжание.

Напомним, ночью и утром 24 июня в Нижегородской области произошла массированная атака БПЛА. В результате был поврежден промышленный объект, несколько автомобилей и домов. К сожалению, на территории «большого» Нижнего Новгорода погибли два человека. Еще двоих мужчин доставили в больницу с травмами.

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