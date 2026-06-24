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«Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — Евгений Чинцов

Решением городской Думы десяти нижегородцам присвоено звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода».

Источник: Комсомольская правда

24 июня 2026 года на заседании городской Думы под председательством Евгения Чинцова депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» десяти нижегородцам. Высокого звания они удостоены за личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, большой вклад в развитие Нижнего Новгорода и активное участие в ветеранском движении после выхода на пенсию.

Среди представленных администрациями районов кандидатур — председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, Вооруженных сил и МЧС, ликвидатор последствий ЧАЭС и землетрясения в Армении, житель блокадного Ленинграда. Почти все имеют статус «Ветеран труда», несколько человек являются заслуженными ветеранами Нижегородской области. Стаж работы большинства из них — более 30 лет. При этом каждый от 10 до 30 лет посвятил общественной работе.

«Сегодня мы приняли важное решение о присвоении звания “Почетный ветеран города Нижнего Новгорода” десяти нижегородцам. Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — отметил Евгений Чинцов.

В этом году звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено:

— Бирюкову Валерию Михайловичу,

— Большаковой Ларисе Александровне,

— Бурнину Сергею Петровичу,

— Карасеву Леониду Федоровичу,

— Колонской Ирине Константиновне,

— Колмакову Юрию Леонидовичу,

— Крыловой Наталье Николаевне,

— Модину Юрию Вячеславовичу,

— Поляшовой Елене Михайловне,

— Рудченко Надежде Александровне.

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