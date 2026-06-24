«Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — Евгений Чинцов

Среди представленных администрациями районов кандидатур — председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, Вооруженных сил и МЧС, ликвидатор последствий ЧАЭС и землетрясения в Армении, житель блокадного Ленинграда. Почти все имеют статус «Ветеран труда», несколько человек являются заслуженными ветеранами Нижегородской области. Стаж работы большинства из них — более 30 лет. При этом каждый от 10 до 30 лет посвятил общественной работе.