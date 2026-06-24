Расписание поездов из Балтийска в Калининград изменится с 29 июня

Расписание поездов Балтийск — Калининград изменится с 29 июня — по техническим причинам. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба КЖД.
Рельсобусы будут отправляться из Балтийска в 6:34, 9:49, 13:08, 14:30, 16:20 и 19:05 и прибывать в Калининград в 7:38, 10:55, 14:14, 15:35, 17:25 и 20:10.
Корректируется расписание прибытия и отправления поездов и на промежуточных станциях.
Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.
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