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В Хабаровском крае семья погибшего бойца получила 1,5 млн через суд

Для этого потребовалось через суд подтвердить проживание военнослужащего в регионе.

В Хабаровском крае семье погибшего участника специальной военной операции помогли получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Проверка началась после обращения родственника военнослужащего в прокуратуру Охотского района.

Выяснилось, что на момент гибели военнослужащий не имел регистрации по месту жительства, хотя фактически родился и постоянно проживал на территории Хабаровского края. Это создавало препятствия для получения региональной меры поддержки.

Для защиты прав семьи прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта постоянного проживания погибшего на территории края.

Суд удовлетворил требования прокурора. После этого члену семьи была оказана помощь в оформлении необходимых документов для получения единовременной материальной помощи.

В результате заявителю перечислили выплату в размере 1,5 млн рублей.