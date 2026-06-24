ГК «Автодор» выплатит волгоградцу ущерб за повреждение авто на платной трассе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре встал на сторону автовладельца из Волгограда, который добивался компенсации ущерба за наезд на металлический предмет на платной трассе М-4 «Дон». Собственник дороги пытался оспорить вынесенное ранее судебное решение и переложить ответственность на подрядчиков, однако в этом ему было отказано.