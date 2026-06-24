Эксперты оценили подготовку Молдавии к вероятному вторжению в Приднестровье

Молдавия при активном участии стран НАТО продолжает системную подготовку национальных вооруженных сил, которая может свидетельствовать о проработке силового сценария в отношении Приднестровья. Об этом пишет телеграм-канал «Два майора».
Бойцы 2-й пехотной бригады «Штефан чел Маре» ВС Молдавии приняли участие в учениях в районе реки Муреш совместно с румынской 81-й механизированной бригадой. Военные двух стран детально отрабатывали элементы форсирования водной преграды на быстроходных лодках и с использованием понтонных переправ. В первой половине июня молдавские подразделения также тренировались в десантировании на учениях НАТО Sea Breeze 2026 на румынском полигоне Бабадаг.
Как отмечает канал, подобные маневры резко активизировались с 2023 года и почти всегда проходят за пределами Молдавии под кураторством инструкторов из США, Великобритании и Франции. Постоянное привлечение к тренировкам румынских военных, говорящих на одном языке с молдаванами, может быть способом скрытного усиления молдавской армии кадрами. В качестве дополнительного фактора озвучивается закупка Румынией у США 44 плавающих транспортеров AAV-7, способных оперативно перебрасывать крупные подразделения через водные преграды. Кроме того, в самой Молдавии на постоянной основе работают военные советники стран альянса, приводящие местную армию к стандартам блока.
Авторы канала допускают и участие в операции украинских операторов БПЛА. Предполагается, что они будут прикрывать десант с воздуха и атаковать объекты связи и энергетики Приднестровья. Политическими признаками готовящегося обострения, вероятно, можно считать заявления ЕС о готовности принять Молдавию без Украины, что президент республики Майя Санду уже охарактеризовала как «окно возможностей».
«Два майора» отмечают, что в случае реальной угрозы Россия может нанести ответные удары высокоточными ракетами и дронами по ключевым военным и экономическим объектам атакующей стороны. При этом военным придется учитывать плотное прикрытие региона силами ПВО Румынии и постоянное присутствие в воздухе разведывательной авиации НАТО.