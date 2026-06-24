Кто решил шахматный конкурс «Милокумов-90» лучше всех?

По 9,5 очков у Александра Ганнова (Волгоград) и Владимира Персиянова (Волжский). Далее следуют: О. Багель, Е. Ковалева — 9 очков, А. Дмитриенко — 8 очков, Г. Калмыков (все Волгоград), В. Гаранин (Михайловка), В. Сидякин (Волжский) — по 7,5 очков. Г. Попов из далёкого Якутска набрал 10 очков.