Кто решил шахматный конкурс «Милокумов-90» лучше всех?

Трое волгоградцев набрали максимум — 10 очков, обнаружив дуаль в задаче № 2.
Подводим итоги мемориального конкурса по решению «А. Милокумов-90», который проводила редакция.
Победителями стали сразу трое решателей, набравших максимум очков — 10. Это волгоградцы Виктор Анисимов, Андрей Бравославский и совсем юный Роман Мотев. Только им удалось обнаружить дуаль в задаче № 2. Поздравляем!
По 9,5 очков у Александра Ганнова (Волгоград) и Владимира Персиянова (Волжский). Далее следуют: О. Багель, Е. Ковалева — 9 очков, А. Дмитриенко — 8 очков, Г. Калмыков (все Волгоград), В. Гаранин (Михайловка), В. Сидякин (Волжский) — по 7,5 очков. Г. Попов из далёкого Якутска набрал 10 очков.
Приводим решение заданий (в скобках указаны начисляемые очки за ход/вариант): № 1 В. Липовский, 1979 1.Лf3! (0,5 очков) — 2.Сc3# (0,5) 1… Kрe5 2.Сe1 (1). № 2 А. Милокумов, 1982 1.Лf3! (0,5) — 2.К:c7# (0,5) 1… Фa7 2.Кd6 (0,5) 1… Сd8 2.Кf4+ (0,5) 1… Сf4 2.К:f4+ (0,5) (дуаль 2.Л:f4 (0,5)). № 3 А. Милокумов, 1980 1.Kf3+ Крh5 2.h7 d1Ф 3.h8Ф+ Крg4 4.Фh4+ Крf5 (4…Кр:f3 5.Фh5+) 5.Kd4+ Кре5 6.Кс6+ Крf5 (6…Крd6 7.Фd8+) 7.Ke7+ Кре5 8.Kg6+ Крf5 9.Фf4# (5).
Предлагаем очередные задания Шахматного марафона (на диаграммах).
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru.
Срок присылки решений — 15 дней. Успеха!