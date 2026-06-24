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️Жителей центра и юга Красноярского края предупредили о сильной жаре в четверг, грозах, дожде и граде

По уточненному прогнозу синоптиков, в Красноярске 25 июня установится максимальная на этой неделе температура воздуха, а затем жара немного спадет.

25−26 июня в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, град, грозы и шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщают Среднесибирское УГМС и МЧС.

При этом в четверг на юге края установится сильная жара — максимальная температура воздуха местами составит +35 °C.

В Красноярске в предпоследний рабочий день будет +30, +32 °C, также прогнозируется кратковременный дождь и гроза, ветер — северо-западный 5−10 м/с.

Затем жара немного спадет. В пятницу и субботу в краевом центре воздух прогреется до +28, +26 °C соответственно, но осадки станут интенсивнее. Воскресенье тоже выдастся пасмурным, а температура не поднимется выше +25 °C.

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