Волгоградстат рассказал о майском росте продовольственных цен и нулевой инфляции

Эксперты подвели промежуточные итоги изменения потребительских цен в мае 2026 года. По информации Интерфакса, в минувшем месяце на территории Волгоградской области инфляция продемонстрировала незначительный отрицательный рост −0,01%, а с начала года составила 2,5%.