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Волгоградстат рассказал о майском росте продовольственных цен и нулевой инфляции

Эксперты подвели промежуточные итоги изменения потребительских цен в мае 2026 года. По информации Интерфакса.

Эксперты подвели промежуточные итоги изменения потребительских цен в мае 2026 года. По информации Интерфакса, в минувшем месяце на территории Волгоградской области инфляция продемонстрировала незначительный отрицательный рост −0,01%, а с начала года составила 2,5%.

Небольшая корректировка цен в сторону уменьшения, по версии регионального органа Росстата, произошла за счёт снижения стоимости продовольствия −0,93%. Непродовольственные товары и услуги в минувшем месяце, напротив, подорожали на 0,04% и 1,3% соответственно.

Несмотря на нулевую инфляцию, сильнее всего в мае подскочили в цене куриные яйца +13,19%, сахарный песок +8,44%, алкоголь +5,07, плодовая продукция +1,94%. Уравновесило ситуацию снижение стоимости на сливочное масло −7,08%, крупы и бобовые — 2,61%.

Отметим, ощутимо подорожало и топливо +4,56%. Газовое моторное топливо +6,48%, бензин Аи-92 +4,61%, Аи-95 +4,56%, дизель +3,48%. Также эксперты отмечают подорожание табачных изделий +3,78%, медикаментов +2,76%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на обувь −0,32%, на бытовые приборы −0,32%.

Фото из архива ИА «Высота 102».