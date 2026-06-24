Волгоградстат рассказал о майском росте продовольственных цен и нулевой инфляции

Эксперты подвели промежуточные итоги изменения потребительских цен в мае 2026 года. По информации Интерфакса, в минувшем месяце на территории Волгоградской области инфляция продемонстрировала незначительный отрицательный рост −0,01%, а с начала года составила 2,5%.
Небольшая корректировка цен в сторону уменьшения, по версии регионального органа Росстата, произошла за счёт снижения стоимости продовольствия −0,93%. Непродовольственные товары и услуги в минувшем месяце, напротив, подорожали на 0,04% и 1,3% соответственно.
Несмотря на нулевую инфляцию, сильнее всего в мае подскочили в цене куриные яйца +13,19%, сахарный песок +8,44%, алкоголь +5,07, плодовая продукция +1,94%. Уравновесило ситуацию снижение стоимости на сливочное масло −7,08%, крупы и бобовые — 2,61%.
Отметим, ощутимо подорожало и топливо +4,56%. Газовое моторное топливо +6,48%, бензин Аи-92 +4,61%, Аи-95 +4,56%, дизель +3,48%. Также эксперты отмечают подорожание табачных изделий +3,78%, медикаментов +2,76%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на обувь −0,32%, на бытовые приборы −0,32%.
Фото из архива ИА «Высота 102».