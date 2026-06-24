Новым министром тарифной политики Красноярского края назначен Роман Дубровский

Губернатор края Михаил Котюков провел рабочую встречу с новым министром тарифной политики Красноярского края Романом Дубровским. Глава региона обозначил основные приоритеты в работе ведомства. Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий — этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения. Работу с ресурсоснабжающими и другими организациями необходимо выстраивать заблаговременно и методично, опираясь на факты и реальные потребности, — подчеркнул Михаил Котюков. Роман Дубровский родился в Красноярске, в 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». В системе тарифного регулирования края работает почти 30 лет: прошел путь от специалиста отдела ценообразования Региональной энергетической комиссии до заместителя министра тарифной политики, которым являлся с января 2024 года.