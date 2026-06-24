Что спровоцировало рост цен на бензин?

«Где купил бензин?», «Почём?», «Там пока есть» — типичный для автомобилистов обмен информацией. Впрочем, изучив предложения воронежских заправок, убеждаешься, что с наличием горючего проблем действительно нет, а ажиотаж, которого могло бы и не быть, создали сами потребители. Но цены действительно растут. Как сообщил Росстат 18 июня, в Воронежской области топливо марки АИ-95 стало стоить 75,2 рубля за литр (неделей ранее — 72,34). Литр 98-го обойдётся в 96,58 ₽ вместо 95,66 ₽, 92-го — в 68,31 ₽ (было 65,31 ₽). Подорожал и дизель — до 78,29 рублей. Тем временем цены на все марки бензина, за исключением АИ-98 и дизтоплива, по данным статистики, на эту дату в Воронеже были выше, чем в Москве. А неделей ранее регион считался лидером в ЦФО по средней стоимости 95-го бензина. Рост цен был особенно заметен на АЗС небольших сетей, где литр 95-го стоит по 82 и более рубля.