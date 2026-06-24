Что спровоцировало рост цен на бензин?

Стоимость бензина в Черноземье ползёт вверх. На некоторых АЗС ценники превысили прогнозируемые планки, а где-то даже наблюдаются перебои с отдельными марками топлива.
Ажиотаж подстегнули слухи об ограничениях на продажу бензина в канистры, и водители, опасаясь дефицита, начали массово закупать горючее впрок. При этом местные власти заявляют, что дефицита топлива нет, а АЗС в регионах работают в штатном режиме. В ситуации разбирался наш корреспондент.
Как с гречкой.
«Где купил бензин?», «Почём?», «Там пока есть» — типичный для автомобилистов обмен информацией. Впрочем, изучив предложения воронежских заправок, убеждаешься, что с наличием горючего проблем действительно нет, а ажиотаж, которого могло бы и не быть, создали сами потребители. Но цены действительно растут. Как сообщил Росстат 18 июня, в Воронежской области топливо марки АИ-95 стало стоить 75,2 рубля за литр (неделей ранее — 72,34). Литр 98-го обойдётся в 96,58 ₽ вместо 95,66 ₽, 92-го — в 68,31 ₽ (было 65,31 ₽). Подорожал и дизель — до 78,29 рублей. Тем временем цены на все марки бензина, за исключением АИ-98 и дизтоплива, по данным статистики, на эту дату в Воронеже были выше, чем в Москве. А неделей ранее регион считался лидером в ЦФО по средней стоимости 95-го бензина. Рост цен был особенно заметен на АЗС небольших сетей, где литр 95-го стоит по 82 и более рубля.
Кстати, в рейтинге по доступности бензина, составленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область оказалась ниже всех в Черноземье — на 71 месте из 85. На среднемесячную «чистую» зарплату тамбовчанин мог купить 887 литров бензина АИ-92. Это в 1,6 раза меньше, чем в среднем по России. Немногим лучше оказалось ситуация в Орловской области — у неё 70 место, там на зарплату можно купить 901 литр бензина. Ну, а самая лучшая картина в этом плане у курян — 1087 литров, но это тоже далеко от «благополучия»: всего 40-е место в стране.
На минувшей неделе, как сообщали наши читатели, «Татнефть» вводила ограничения на отпуск бензина на своих АЗС. Информация об этом появилась на кассах — за один раз продавали не больше 20 литров в руки. Это привело к ажиотажному спросу: чтобы заправить полный бак, некоторые водители по несколько раз вставали в очередь. Благо, вскоре ограничения сняли.
В Липецкой области тоже фиксировали ряд ограничений на отпуск топлива. Кроме того, на части заправок была полностью прекращена продажа горючего в канистры, что лишало водителей возможности создавать резервные запасы в пути.
Чтобы разрядить ситуацию, с официальным обращением к местным автовладельцам выступил губернатор Игорь Артамонов. Он подтвердил наличие временных перебоев с розничной продажей бензина на отдельных АЗС в Липецке, Ельце и некоторых округах, пояснив, что поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию ещё сильнее. «Я прошу вас заправляться исходя из текущей необходимости. Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть. Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го».
«Дефицита нет».
Вопрос стабильности поставок топлива на АЗС Воронежской области на прошлой неделе обсудили в региональном правительстве. В частности, речь шла о временном запрете на реализацию топлива на ряде АЗС в канистры и другую тару. Представители крупнейших федеральных сетей заверили, что на их АЗС дефицита нет, а не разливают топливо в крупногабаритную тару, чтобы не допустить его вывоз в другие регионы. Представители региональных сетей АЗС отметили, что вынуждены поднимать цены в зависимости от стоимости топлива, закупаемого на бирже.
Факт, что основная причина повышения стоимости бензина в Воронежской области — подорожание топлива на бирже, подтвердил ВГТРК-Воронеж и руководитель регионального управления ФАС Денис Чушкин. Служба ведёт еженедельный мониторинг цен и запасов топлива на АЗС и предостерегает поставщиков от необоснованного завышения цен. Ещё одна причина подорожания кроется в сговоре топливных рейдеров. ФАС России уже возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении некоторых компаний. Ну, и немалые проблемы создают сами люди. "Никакого дефицита топлива нет, — отметил Денис Чушкин и призывал не создавать ажиотаж.
«Радикального не случится».
Доцент Воронежского госуниверситета, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе:
"Думаю, меры, принимаемые сейчас на региональном и федеральном уровне, должны компенсировать все утраты. Насколько сильно это повлияет на ситуацию на конкретных заправках, будет зависеть от логистики и наличия запасов, которые ранее были созданы компаниями.
Понятно, что спекулянты и перекупщики всегда пользуются возможностью поднять цены. Но здесь ФАС будет регулировать эти вопросы. К сожалению, если данная ситуация затянется, временный дефицит и рост цен на топливо может повлиять на удорожание аграрной продукции, так как вся сельхозтехника и перевозка урожая зависит от доступности дизтоплива и цен на него. До этого цены на топливо субсидировалось сельхозпроизводителям через режимы субсидируемого кредитования, закупки его под сезон. Надеюсь, такие запасы были сформированы".