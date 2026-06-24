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Начался сбор вопросов дня прямой линии с главой администрации Калининграда

Елена Дятлова выйдет в эфир 26 июня.

В пятницу, 26 июня, глава администрации Калининграда Елена Дятлова ответит на вопросы в прямом эфире.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вопросы для прямой линии уже собирают. Оставлять их можно в комментариях здесь.

Начало трансляции в 12:00.

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