В Красноярске откроется выставка коллекционной живописи Владимира Капелько и Геннадия Горенского

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 июня в 17:30 в музее художника Бориса Ряузова состоится открытие выставки «Капелько, Горенский. Коллекционная живопись». Экспозиция объединит 24 произведения живописи из частной коллекции красноярского ценителя сибирского искусства второй половины ХХ века. Среди представленных работ — три крупноформатных полотна, которые специалисты называют произведениями музейного уровня.
Выставка посвящена творчеству двух выдающихся мастеров сибирской школы живописи — Владимира Капелько и Геннадия Горенского. Художников связывала многолетняя дружба: они были однокурсниками первого выпуска Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова в 1963 году, вместе работали, делили мастерскую и вели бесконечные споры об искусстве.
Владимир Капелько вошел в историю отечественной культуры не только как живописец и график, но и как поэт, археолог, этнограф, альпинист и общественный деятель. Заслуженный художник России, он создал тысячи произведений, свободно работая в самых разных художественных направлениях — от реализма до авангарда. Его творчество стало ярким явлением в культурной жизни Сибири, а центральной темой многих работ были глубокие связи человека и природы.
Не менее значителен вклад Геннадия Горенского. Заслуженный художник России работал в жанрах пейзажа, натюрморта и бытовой картины, создавая живописные притчи о Сибири и ее людях. Его полотна отличаются насыщенной цветовой палитрой, сложной живописной фактурой и тонким композиционным решением.
Выставка «Капелько, Горенский. Коллекционная живопись» будет работать в музее художника Ряузова до 26 июля 2026 года.
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