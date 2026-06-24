В Красноярске откроется выставка коллекционной живописи Владимира Капелько и Геннадия Горенского

Владимир Капелько вошел в историю отечественной культуры не только как живописец и график, но и как поэт, археолог, этнограф, альпинист и общественный деятель. Заслуженный художник России, он создал тысячи произведений, свободно работая в самых разных художественных направлениях — от реализма до авангарда. Его творчество стало ярким явлением в культурной жизни Сибири, а центральной темой многих работ были глубокие связи человека и природы.