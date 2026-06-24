Число турпоездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год

«За 2025 год в итоге количество совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона. Это девятипроцентный рост к 2024 году и плюс 42% к доковидному 2019-му», — сказал Запрягаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.