Пилот пропавшего в Приморье вертолета имела стаж около 15 лет

«Лесоохрана нанимает у компании вертолеты, чтобы они делали облеты. Садится пилот, и берут на борт человека из лесоохраны. Николая взяли. И они с Колей, насколько я знаю, уже 7 лет летают по разным районам Приморского края. Ищут очаги пожаров, возгорания, а потом передают данные в лесоохрану, и лесоохрана уже тушит их», — рассказал Игорь.