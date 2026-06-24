Модернизацию трамвая в Ростове приостановили

При этом объем работ сокращается: протяженность путей уменьшится со 119 до 59,7 километра, количество вагонов — со 106 до 53, а строительство одного из депо исключается. В таких условиях, по оценке городских властей, проект теряет экономическую целесообразность. На заседании городской Думы бюджетные средства, заложенные на софинансирование, сняли.