Для комфорта и развития. Как наказы людей помогают менять жизнь

Работа депутата — многогранная и ответственная. Она затрагивает вопросы из разных сфер. Народный избранник призван через законотворческую деятельность помогать людям.
Всё это не понаслышке известно Сергею Богуславскому. Избиратели доверили ему представлять их интересы в городской думе Перми, а затем — в Законодательном собрании Пермского края.
Мои корни.
— Сергей Станиславович, сейчас вы депутат краевого парламента по округу 8?
— Да, верно. 8 округ — это часть Мотовилихинского района города: мкр. Висим, Запруд, Вышка-1 и Вышка-2, а также мкр. Молодёжный Орджоникидзевского района. Активная жизненная позиция, желание помогать людям привели меня к решению стать депутатом. Ведь я родился и вырос в Перми, здесь моя семья и мои корни. Мои дети учатся, работают и живут в Перми. Хочется делать жизнь в родном крае лучше и комфортнее для всех. Этим и занимаемся.
— Вы зампредседателя инфраструктурного комитета в ЗС. Расскажите о своих профессиональных навыках.
— В 1998 г. я окончил экономический факультет Пермского государственного университета. Моя трудовая карьера связана с энергетикой. Более 20 лет на руководящих постах я занимаюсь строительством энергообъектов, развитием сетевой инфраструктуры в Пермском крае и в других регионах страны.
Выполняю важный фронт задач во Всероссийском теплотехническом институте. Более ста лет он обеспечивает научную поддержку работы электростанций. Таким образом, лучшие практики страны я направляю на развитие родного города и края. Безусловным приоритетом для меня является и развитие округа, который я представляю.
— Территория округа достаточно отдалена от центра города. Удаётся решать вопросы транспортной доступности?
— Да, за прошедшие пять лет мы начали и успешно реализуем крупные дорожные проекты. Это строительство автодороги ТР-53 и развязок к ней. В 2025 г. начали подготовку реконструкции ул. Соликамской, проект получил положительную госэкспертизу.
Совместно с городскими коллегами ведём работу по улучшению существующих дорог и улиц. Это и Лянгасова, и Восстания, 1905 года и ряд других улиц наших микрорайонов. Знаю, существует запрос о ремонте улиц Целинной и Ивана Франко. Будем решать этот вопрос.
— Что с общественным транспортом?
— Запустили автобусные маршруты из мкр. Висим. В прошлом году был запущен автобус № 82, который связал Вышку-1 и Вышку-2.
Пассажиропоток на общественном транспорте увеличивается. Поэтому необходимо улучшать маршрутную сеть, менять класс автобусов, обслуживающих маршруты. Эту работу мы продолжим.
— Для людей важно не только иметь возможность добираться до центра города, но и уютные пространства для отдыха в родном районе. Что для этого делается?
— Вы правы. Комфортная среда — это не только благоустроенные дороги и тротуары. Это комфортные современные места общего пользования, парки и скверы. Уже построены и радуют жителей скверы по ул. Г. Черняховского и Колгановской. В 2026 г. начали строить сквер на Висиме, в планах благоустроить знаковое место для многих пермяков — Мотовилихинский пруд.
— Зоны отдыха у воды очень нужны. Что планируется сделать?
— План благоустройства включает три зоны: пляж с песком, зона отдыха с шезлонгами и зона отдыха на траве. Также планируются кабинки для переодевания, туалет, душ, личные зарядные станции для телефонов и детская площадка.
Центры инноваций.
— Если говорить о работе в целом по краю, какие направления для вас в приоритете?
— Конечно, это социальный блок: образование, здравоохранение. И изменения здесь кардинальные. Устаревшая инфраструктура уходит в прошлое.
Школы, например, становятся точками притяжения и центрами инноваций. Строим новые корпуса, здания, оснащаем их современным оборудованием. В 2025 г. свои двери открыл новый корпус кадетской школы на Вышке-2. Активно ведём строительство нового 4-этажного корпуса Инженерной школы в мкр. Молодёжном. Через год он сможет принять более 1000 учеников. Помимо учебных кабинетов здесь будут размещены спортивные и актовый залы, библиотека, зона коворкинга.
— Внимание только новым школам? Или удаётся модернизировать и остальные?
— Мы успешно проводим капитальный ремонт школ. Опираемся здесь на мнения родителей. В 2024 г. отремонтировали школу № 118 в мкр. Запруд. Здесь созданы современные условия для обучения и развития. Особая фишка — новые лаборатории физики и химии, а также агроклуб.
В этом году уже начался ремонт корпуса школы «Траектория», на 2026 год запланирован капитальный ремонт школы-интерната «Территория возможностей», а также локальный ремонт школы № 47.
Благодаря Народной программе «Единой России» теперь при капитальном ремонте школы применяем комплексный подход. То есть и ремонтируем здание школы, и благоустраиваем школьный двор, создаём спортивную инфраструктуру. Новые спортобъекты появились у школ № 47 и № 131. В ближайшие годы стадионы появятся у школы № 118, лицея № 5 и школы-интерната «Территория возможностей».
Запрос на ремонт школьных учреждений большой, поэтому это для нас один из приоритетов работы в будущем. Реализуем программу вместе с жителями, коллегами по депутатскому корпусу, вместе с губернатором.
— А как обстоят дела со здравоохранением? От жителей был запрос на доступность поликлиник.
— Мы комплексно его решаем: в 2023 г. открыли поликлинику в мкр. Запруд, в 2026 году — поликлинику в Молодёжном. Начали проектирование поликлиники на Вышке-2.
Знаю об острой необходимости поликлиник в других микрорайонах нашего округа. Это и Висим, и Заива. Работу в этом направлении будем продолжать, чтобы качественные современные медицинские услуги были доступны для всех жителей. Вне зависимости от района проживания.
Вдохновить на победы.
— Как президент Федерации баскетбола Пермского края и президент баскетбольного клуба «ПАРМА» вы уделяете большое внимание развитию спорта в территории. Что делается в этом направлении?
— Благодаря системной работе партии «Единая Россия» преображается спортивная инфраструктура всего Пермского края. За шесть лет — почти семьсот обновлённых и построенных объектов. Это стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые катки, лыжные базы. На развитие спортивного потенциала Прикамья нацелены партийные проекты «Детский спорт», «Городская среда», «Здоровое будущее».
Особое внимание уделяется поддержке тренеров, что очень важно для развития детско-юношеского спорта. Занятия в секциях для детей и подростков — альтернатива их времяпрепровождению на улицах и в асоциальных компаниях. Примером системной работы с детьми может служить БК «ПАРМА» и Федерация баскетбола Пермского края, где ребята проходят путь от секций до профессионального клуба и сборной страны. Реконструируются спортзалы в школах, развиваются школьные спортивные клубы, строятся универсальные спортивные площадки во всех муниципалитетах, в том числе в сёлах. Спорт в Прикамье становится доступным и комфортным.
— Если говорить о знаковых спортивных сооружениях, построенных в последние годы, что бы вы выделили?
— Конечно же, это крытая ледовая арена «Красная машина» и стадион «Юность» в Перми. В работе ещё несколько крупных проектов — строительство многофункциональных комплексов «Территория спорта» в Перми (рядом с легендарным УДС «Молот») и Березниках, новые ФОКи в Чердыни и Кудымкаре, бассейны в Перми и Соликамске.
Самый масштабный объект — строительство в столице края универсальной спортивной арены на 10,5 тыс. зрителей. Здесь будут проводиться соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию и шорт-треку. Эта площадка станет базой для подготовки профессиональных команд, в том числе БК «ПАРМА» — самой посещаемой команды Единой лиги.
Всё это делается для того, чтобы вдохновить наших юных спортсменов на новые достижения и победы. Ведь Прикамье — это территория доступного и массового спорта!
— Вы проводите регулярные встречи с жителями, председателями ТОСов. Как это помогает в работе?
— Всё, что сделано, сделано по реальным пожеланиям и наказам жителей, которые легли в основу «Народной программы» партии. Активно здесь включены местные сообщества, с которыми мы тесно работаем. Для меня значимо — быть представителем партии и заместителем председателя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края. Верю, что в единой команде мы сделаем ещё много полезного для жителей Пермского края.