Проблемы с мобильным интернетом начались у нижегородцев утром 24 июня

Жители Нижегородской области столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета утром 24 июня. Как стало известно из комментариев на официальной странице губернатора Глеба Никитина в соцсетях, сеть пропала сразу в нескольких районах региона.
Нижегородцы активно требуют вернуть доступ к цифровым сервисам. Некоторые пользователи отмечают, что до этого связь работала стабильно на протяжении нескольких дней, однако сегодня утром доступ к сети полностью исчез.
Как сообщалось ранее, перебои со связью совпали с массированной атакой вражеских БПЛА на Нижегородскую область, которая началась в ночь на 24 июня и продолжалась утром. Силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников, однако в результате падения обломков в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом, унеся жизни двух человек. Губернатор и мэр Юрий Шалабаев призвали жителей сохранять спокойствие, так как работа оборонных систем в регионе всё ещё продолжается.