С ростовского ООО «МПКФ “Исма”» кредиторы требуют 49 млн рублей

Последним в реестр требований кредиторов 22 июня 2026 года включена задолженность по кредитным договорам перед ПАО «Сбербанк» на 48,3 млн руб., в том числе 8,1 млн руб. — проценты, и 210 тыс. руб. — неустойка, как обеспеченное залогом имущества должника: здание площадью 534,9 кв. м, по пер. Доломановский, 63 в Ростове и земельный участок площадью 252 кв. м.