В Екатеринбурге газовщики перекроют улицу Шишимскую почти на месяц

В Екатеринбурге газовщики почти на месяц перекроют улицу Шишимскую. Движение будет закрыто с 7 по 27 июля на участке между домом № 17 на улице Шишимкой и домами № 15−18 в переулке Коротком.
— Это связано со строительством газопровода. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Объехать перекрытие можно по улицам Шишимской — Благодатской — Кварцевой. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.
Напомним, что газовщики также на неделю перекрыли улицу Бордюрную от дома № 10 дома № 45 по улице Трубачева. В период с 24 июня по 3 июля здесь будут строить газопровод.