Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге газовщики перекроют улицу Шишимскую почти на месяц

Улица будет перекрыта с 7 по 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге газовщики почти на месяц перекроют улицу Шишимскую. Движение будет закрыто с 7 по 27 июля на участке между домом № 17 на улице Шишимкой и домами № 15−18 в переулке Коротком.

— Это связано со строительством газопровода. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Объехать перекрытие можно по улицам Шишимской — Благодатской — Кварцевой. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.

Напомним, что газовщики также на неделю перекрыли улицу Бордюрную от дома № 10 дома № 45 по улице Трубачева. В период с 24 июня по 3 июля здесь будут строить газопровод.