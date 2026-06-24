Стали известны даты начала чемпионата «Абилимпикс» в Казани

Напомним, что впервые «Абилимпикс» проходил с 25 по 29 июля 2025 года в Казани. Тогда 79 участников из РТ приняли участие в финале чемпионата в Москве, а сам Татарстан вошел в пятерку регионов с самым большим количеством финалистов.