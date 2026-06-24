Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны даты начала чемпионата «Абилимпикс» в Казани

В Казани 26 июня стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс». Пройдет чемпионат на территории «Казань Экспо» и завершится 1 июля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Основная цель движения «Абилимпикс» — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

рассказала Лейла Фазлеева

В рамках чемпионата участники будут соревноваться в разных компетенциях. Среди основных компетенций — «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Слесарь санитарно-технических систем», «Инструктор по оказанию первой помощи», «Предпринимательство», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Малярное дело», «Массажист».

Напомним, что впервые «Абилимпикс» проходил с 25 по 29 июля 2025 года в Казани. Тогда 79 участников из РТ приняли участие в финале чемпионата в Москве, а сам Татарстан вошел в пятерку регионов с самым большим количеством финалистов.