Стали известны даты начала чемпионата «Абилимпикс» в Казани

Основная цель движения «Абилимпикс» — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
В рамках чемпионата участники будут соревноваться в разных компетенциях. Среди основных компетенций — «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Слесарь санитарно-технических систем», «Инструктор по оказанию первой помощи», «Предпринимательство», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Малярное дело», «Массажист».
Напомним, что впервые «Абилимпикс» проходил с 25 по 29 июля 2025 года в Казани. Тогда 79 участников из РТ приняли участие в финале чемпионата в Москве, а сам Татарстан вошел в пятерку регионов с самым большим количеством финалистов.