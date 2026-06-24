Нижегородцам рассказали, что делать, если пассажиру стало плохо в метро

Если человеку стало плохо в вагоне метро, нужно воспользоваться кнопкой экстренной связи «пассажир — машинист» и сообщить номер вагона. В этом случае медики и сотрудники метрополитена будут встречать состав на следующей станции. Пассажиру можно и нужно оказать первую помощь, если есть соответствующие навыки.