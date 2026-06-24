Нижегородцам рассказали, что делать, если пассажиру стало плохо в метро

Нижегородский метрополитен подготовил памятку для пассажиров на случай, если кому-то в подземке станет плохо. Инструкция опубликована на страницах метрополитена в социальных сетях.
Если пассажиру стало плохо на станции, об этом нужно сообщить дежурному или сотруднику полиции. Они смогут оказать первую помощь до приезда врачей. Пострадавшего не следует оставлять одного, необходимо вызвать скорую помощь.
Если человеку стало плохо в вагоне метро, нужно воспользоваться кнопкой экстренной связи «пассажир — машинист» и сообщить номер вагона. В этом случае медики и сотрудники метрополитена будут встречать состав на следующей станции. Пассажиру можно и нужно оказать первую помощь, если есть соответствующие навыки.
Напомним, 23 июня пассажиру метро стало плохо после выхода из поезда, и он упал на пути. С контактного рельса сразу сняли напряжение, движение на Автозаводской линии было приостановлено. Пострадавшего эвакуировали медики.