Назначен новый министр тарифной политики Красноярского края

Новым министром тарифной политики Красноярского края стал Роман Дубровский.
Распоряжение о его назначении на эту должность 24 июня подписал губернатор.
Роман Дубровский — уроженец Красноярска. В 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». В системе тарифного регулирования края он работает почти 30 лет: прошел путь от специалиста отдела ценообразования Региональной энергетической комиссии до заместителя министра тарифной политики, которым являлся с января 2024 года.
Сегодня глава региона провел встречу с Романом Дубровским и обозначил приоритеты работы ведомства.
«Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий — этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения. Работу с ресурсоснабжающими и другими организациями необходимо выстраивать заблаговременно и методично, опираясь на факты и реальные потребности», — подчеркнул Михаил Котюков.
Напомним, министерство тарифной политики Красноярского края осуществляет государственное регулирование цен и тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в ряде других отраслей. Экс-министра тарифной политики региона Александра Ананьева арестовали в апреле этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.