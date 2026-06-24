Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый министр тарифной политики Красноярского края

Новым министром тарифной политики Красноярского края стал Роман Дубровский.

Новым министром тарифной политики Красноярского края стал Роман Дубровский.

Распоряжение о его назначении на эту должность 24 июня подписал губернатор.

Роман Дубровский — уроженец Красноярска. В 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». В системе тарифного регулирования края он работает почти 30 лет: прошел путь от специалиста отдела ценообразования Региональной энергетической комиссии до заместителя министра тарифной политики, которым являлся с января 2024 года.

Сегодня глава региона провел встречу с Романом Дубровским и обозначил приоритеты работы ведомства.

«Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий — этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения. Работу с ресурсоснабжающими и другими организациями необходимо выстраивать заблаговременно и методично, опираясь на факты и реальные потребности», — подчеркнул Михаил Котюков.

Напомним, министерство тарифной политики Красноярского края осуществляет государственное регулирование цен и тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в ряде других отраслей. Экс-министра тарифной политики региона Александра Ананьева арестовали в апреле этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.