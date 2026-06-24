В Красноярском крае курьера аферистов задержали во время «спасения» 1,5 млн рублей у пары пенсионеров (видео)

В Шарыпове полицейские задержали курьера мошенников, который пытался забрать 1,5 млн рублей у пожилых супругов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть обратилась местная супружеская пара. Пенсионеры рассказали, что мошенники пытаются завладеть их сбережениями. По данным полиции, в конце мая 74-летней женщине позвонила неизвестная и сообщила о необходимости перерасчета трудового стажа. Для записи на прием в пенсионный фонд она попросила назвать код из СМС, якобы для получения электронного талона.
После этого пенсионерке позвонили лжесотрудники госструктур. Они заявили, что деньги семьи находятся в опасности, а иностранная гражданка якобы получила доверенность на распоряжение счетами и недвижимостью супругов. Чтобы «спасти» накопления, пенсионеров убедили снять деньги и передать их курьеру силовых ведомств. В середине июня супруги обналичили 1,5 млн рублей, но вовремя поняли, что их обманывают, и обратились в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали курьера во время передачи денег. Им оказался 36-летний житель Ставропольского края. Он признался, что нашел объявление о криминальной подработке в мессенджере. Следователи ОМВД России «Шарыповский» возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.