В Красноярском крае курьера аферистов задержали во время «спасения» 1,5 млн рублей у пары пенсионеров (видео)

После этого пенсионерке позвонили лжесотрудники госструктур. Они заявили, что деньги семьи находятся в опасности, а иностранная гражданка якобы получила доверенность на распоряжение счетами и недвижимостью супругов. Чтобы «спасти» накопления, пенсионеров убедили снять деньги и передать их курьеру силовых ведомств. В середине июня супруги обналичили 1,5 млн рублей, но вовремя поняли, что их обманывают, и обратились в полицию.